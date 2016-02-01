Casper VIA A1 Plus
Casper VIA A1 Plus
Asus Zenfone 5z
Asus Zenfone 5z
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152.3 x 75.3 x 8.2 mm 153 x 75.7 x 7.9 mm
Ağırlığı 171 gr 155 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 6.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 2246 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.72% 83.6%
Ekran Hacmi cm2 96.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 402 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Altın Geceyarısı Mavi, Meteor Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/4" sensör
24mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 13 MP 12 MP
2. Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Zamanlayıcı 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
gyro EIS
PDAF
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
24mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6755M (Helio P10) Qualcomm Snapdragon 845
İşlemci 2.0 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.7 GHz Kryo 385 Gold
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Kryo 385 Silver
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860 MP2 Adreno 630
Dahili Hafıza 128 GB 128 GB
Ram 4 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 5000 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi 794 Saat Saat
Konuşma Süresi 55 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 400 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.1, A2DP, LE v5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.75 81
Çıkış Tarihi 22 Aralık 2016 15 Mart 2018
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/100 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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