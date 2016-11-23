Casper VIA A1 Plus ve Casper VIA A1 karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|152.3 x 75.3 x 8.2 mm
|153 x 75.26 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|171 gr
|171 gr
|Ekran Türü
|Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın
|Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|72.72%
|72.4%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP, 1.12μm Piksel
|8 MP
|Arka Kamera
|13 MP, 1.12μm Piksel
|13 MP, F2.0
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, Elle Odaklama, HDR, Hızlı Odaklama, Otomatik odaklama, Panorama, Sony Exmor RS Sensör, Zamanlayıcı, 5 Elementli Lens
|Coğrafi konum etiketleme, Elle Odaklama, HDR Hızlı Odaklama, Hızlı Odaklama, Otomatik odaklama, Panorama, Phase Detect, Auto-Focus, (PDAF) Zamanlayıcı
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|8 Çekirdek, 2.0 GHz ARM Cortex-A53
|8 Çekirdek, (4 Çekirdek, 1.8 GHz ARM Cortex-A53 ve 4 Çekirdek, 1.0 GHz ARM Cortex-A53)
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860 MP2
|Mali-T860 MP2
|Dahili Hafıza/RAM
|128 GB, 4 GB RAM
|64 GB, 4 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Jiroskop, Pusula
|İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Var
|Anakart
|MediaTek MT6755M (Helio P10)
|MediaTek MT6755M (Helio P10)
|Batarya
|5000 mAh
|3130 mAh
|Bekleme Süresi
|794 Saat
|560 Saat
|Konuşma Süresi
|55 Saat
|38 Saat
|Müzik Süresi
|Sar Değeri
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|v4.0
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|6.3
|Çıkış Tarihi
|22 Aralık 2016
|03 Ağustos 2016
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps
|300 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Liste
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Kenan Yazar
//
A1 Plus işlemci GHz değerleri düzeltilmeli..
Selin Polat
//
Düzeltildi, sanırım bi güncelleme olmuş, Bİlgilendirme için teşekkürler
Kenan Yazar
//
Casper Via a1 modelinin 4 çekirdekli versiyonu bulunmamaktadır lütfen dikkat edelim..
Selin Polat
//
Aslında bi yanlış anlaşılma var, Ayrı olarak belirtilmiş yani, 4 + 4 şeklinde. Bilginize,