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Casper VIA A1 Plus ve Casper VIA F1 karşılaştırması

Cepkolik » Casper VIA A1 Plus ve Casper VIA F1 karşılaştırması
Casper VIA A1 Plus
Casper VIA F1
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152.3 x 75.3 x 8.2 mm 154.2 x 76.4 x 7.4 mm
Ağırlığı 171 gr 169 gr
Ekran Türü Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 72.72% 70.79%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 401 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP, 1.12μm Piksel 13 MP, F2.0
Arka Kamera 13 MP, 1.12μm Piksel 13 MP + 5 MP
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, Elle Odaklama, HDR, Hızlı Odaklama, Otomatik odaklama, Panorama, Sony Exmor RS Sensör, Zamanlayıcı, 5 Elementli Lens Coğrafi konum etiketleme, Elle Odaklama, HDR, Hızlı Odaklama, Otomatik odaklama, Panorama, Sony Exmor RS Sensör, Zamanlayıcı
Video Özellikleri 1080p@30fps 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 8 Çekirdek, 2.0 GHz ARM Cortex-A53 8 Çekirdek, 2.0 GHz ARM Cortex-A53
Grafik İşlemcisi Mali-T860 MP2 Mali-T860 MP2
Dahili Hafıza/RAM 128 GB, 4 GB RAM 64 GB, 4 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Jiroskop, Pusula İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Yok Var
Anakart MediaTek MT6755M (Helio P10) MediaTek MT6755 (helio P10)
Batarya 5000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 794 Saat 530 Saat
Konuşma Süresi 55 Saat 24 Saat
Müzik Süresi
Sar Değeri 1.65 W/kg (10g) (Baş) - 0.945 W/kg (10g) (Kafa)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, LE V4.0
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 0
Çıkış Tarihi 22 Aralık 2016 20 Mart 2017
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Liste MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

2 Yorum “Casper VIA A1 Plus ve Casper VIA F1 karşılaştırması

    İpek Yazar
    //

    İkisi arasında kararsız kaldım. Sizce hangisini almam daha iyi olur? Kamera ve şarj benim için önemli… Yardımcı olursanız çok sevinirim.

      F1 biraz daha önde görünüyor, Özellikle çift kamera ve en son çıkan model olması ile.

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