Casper VIA A1 Plus ve Casper VIA F1 karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|152.3 x 75.3 x 8.2 mm
|154.2 x 76.4 x 7.4 mm
|Ağırlığı
|171 gr
|169 gr
|Ekran Türü
|Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın
|Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|72.72%
|70.79%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP, 1.12μm Piksel
|13 MP, F2.0
|Arka Kamera
|13 MP, 1.12μm Piksel
|13 MP + 5 MP
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, Elle Odaklama, HDR, Hızlı Odaklama, Otomatik odaklama, Panorama, Sony Exmor RS Sensör, Zamanlayıcı, 5 Elementli Lens
|Coğrafi konum etiketleme, Elle Odaklama, HDR, Hızlı Odaklama, Otomatik odaklama, Panorama, Sony Exmor RS Sensör, Zamanlayıcı
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|8 Çekirdek, 2.0 GHz ARM Cortex-A53
|8 Çekirdek, 2.0 GHz ARM Cortex-A53
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860 MP2
|Mali-T860 MP2
|Dahili Hafıza/RAM
|128 GB, 4 GB RAM
|64 GB, 4 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Jiroskop, Pusula
|İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Var
|Anakart
|MediaTek MT6755M (Helio P10)
|MediaTek MT6755 (helio P10)
|Batarya
|5000 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|794 Saat
|530 Saat
|Konuşma Süresi
|55 Saat
|24 Saat
|Müzik Süresi
|Sar Değeri
|1.65 W/kg (10g) (Baş) - 0.945 W/kg (10g) (Kafa)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|V4.0
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|0
|Çıkış Tarihi
|22 Aralık 2016
|20 Mart 2017
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps
|300 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Liste
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
İpek Yazar
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İkisi arasında kararsız kaldım. Sizce hangisini almam daha iyi olur? Kamera ve şarj benim için önemli… Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Selin Polat
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F1 biraz daha önde görünüyor, Özellikle çift kamera ve en son çıkan model olması ile.