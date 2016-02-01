Casper VIA A1 Plus
Casper VIA A1 Plus
Vestel Venus 5.0 X
Vestel Venus 5.0 X
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152.3 x 75.3 x 8.2 mm 142.5 x 71.5 x 9 mm
Ağırlığı 171 gr 150 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 540 x 960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.72% 67.64%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 220 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın Siyah, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Zamanlayıcı 		Otomatik odaklama
Panorama
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6755M (Helio P10) Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212
İşlemci 2.0 GHz ARM Cortex-A53 1.2 GHz ARM Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T860 MP2 Adreno 302
Dahili Hafıza 128 GB 8 GB
Ram 4 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Yok Yok
Batarya 5000 mAh 2200 mAh
Bekleme Süresi 794 Saat Saat
Konuşma Süresi 55 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.75 0
Çıkış Tarihi 22 Aralık 2016 04 Eylül 2014
Sim Kart Micro-SIM Mini-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps 42.2 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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