Casper VIA A1 Plus
Casper VIA A1 Plus
Vestel Venus 5530
Vestel Venus 5530
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152.3 x 75.3 x 8.2 mm 153 x 77 x 8.5 mm
Ağırlığı 171 gr 151 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.72% 70.79%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 267 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın Altın, Kırmızı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Zamanlayıcı 		Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6755M (Helio P10)
İşlemci 2.0 GHz ARM Cortex-A53 1.3 GHz Quad-Core
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T860 MP2
Dahili Hafıza 128 GB 16 GB
Ram 4 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula 		İvmeölçer
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 5000 mAh 2920 mAh
Bekleme Süresi 794 Saat Saat
Konuşma Süresi 55 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, LE v4.0
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.75 51.75
Çıkış Tarihi 22 Aralık 2016 21 Haziran 2017
Sim Kart Micro-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü

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