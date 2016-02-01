Casper VIA A1 Plus ve Vodafone Smart E8 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|152.3 x 75.3 x 8.2 mm
|145.6 x 72.1 x 9.2 mm
|Ağırlığı
|171 gr
|169 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|480 x 854 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.72%
|65.6%
|Ekran Hacmi
|cm2
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|196 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın
|Kayrak mavisi
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|2 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Zamanlayıcı
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6755M (Helio P10)
|Qualcomm Snapdragon 210
|İşlemci
|2.0 GHz ARM Cortex-A53
|1.1 GHz Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860 MP2
|Dahili Hafıza
|128 GB
|8 GB
|Ram
|4 GB
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|5000 mAh
|2200 mAh
|Bekleme Süresi
|794 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|55 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|78.75
|59.25
|Çıkış Tarihi
|22 Aralık 2016
|25 Haziran 2017
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici