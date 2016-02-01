Casper VIA A1 ve Asus Zenfone 5z karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|153 x 75.26 x 7.6 mm
|153 x 75.7 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|171 gr
|155 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|6.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 2246 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.4%
|83.6%
|Ekran Hacmi
|cm2
|96.9 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|402 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Altın
|Geceyarısı Mavi, Meteor Gümüş
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/4" sensör
24mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|12 MP
|2. Arka Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/1.8
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Zamanlayıcı
HDR
Auto HDR
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
gyro EIS
PDAF
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
24mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6755M (Helio P10)
|Qualcomm Snapdragon 845
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz ARM Cortex-A53 ve 4 Çekirdek, 1.0 GHz ARM Cortex-A53
|4 Çekirdek, 2.7 GHz Kryo 385 Gold
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Kryo 385 Silver
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860 MP2
|Adreno 630
|Dahili Hafıza
|64 GB
|128 GB
|Ram
|4 GB
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|3130 mAh
|3300 mAh
|Bekleme Süresi
|560 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|38 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 400 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.0
|v5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|78.5
|81
|Çıkış Tarihi
|03 Ağustos 2016
|15 Mart 2018
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|300 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/100 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici