Casper VIA A1
Casper VIA A1
Nokia 8 Sirocco
Nokia 8 Sirocco
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153 x 75.26 x 7.6 mm 140.9 x 73 x 7.5 mm
Ağırlığı 171 gr 140 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran P-OLED
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.4% 81.1%
Ekran Hacmi cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 534 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP67
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın Temperli Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 13 MP 12 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.75
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Zamanlayıcı
HDR
Auto HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Dual Pixel Kamera
2x Optik Zoom
Carl Zeiss Lens
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6755M (Helio P10) Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz ARM Cortex-A53 ve 4 Çekirdek, 1.0 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.5 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860 MP2 Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB 128 GB
Ram 4 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 3130 mAh 3260 mAh
Bekleme Süresi 560 Saat 495 Saat
Konuşma Süresi 38 Saat 22 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.0 5.0, A2DP, LE, aptX
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.5 81.75
Çıkış Tarihi 03 Ağustos 2016 5 Nisan 2018
Sim Kart Nano-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 4.0
Qi Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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