Casper VIA A1 ve Sony Xperia XZ karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|153 x 75.26 x 7.6 mm
|146 x 72 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|171 gr
|161 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Altın
|Mineral siyah, Platin, Orman mavi, Derin pembe
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Var
|Ekran/Gövde Oranı
|72.4%
|70.9%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|424 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP
|13 MP, f/2.0, 22mm, 1/3" sensör, 1080p, HDR
|Arka Kamera
|13 MP, F2.0
|23 MP, f/2.0, 24mm, faz algılama ve lazer Otomatik odaklama, LED flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, Elle Odaklama, HDR Hızlı Odaklama, Hızlı Odaklama, Otomatik odaklama, Panorama, Phase Detect, Auto-Focus, (PDAF) Zamanlayıcı
|1/2.3" sensör boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|2160p@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz ARM Cortex-A53 ve 4 Çekirdek, 1.0 GHz ARM Cortex-A53
|4 Çekirdek, (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo)
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860 MP2
|Adreno 530
|Dahili Hafıza/RAM
|64 GB, 4 GB RAM
|32/64 GB, 3 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Renk Spektrumu
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Yok
|Anakart
|MediaTek MT6755M (Helio P10)
|Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
|Batarya
|3130 mAh
|2900 mAh
|Bekleme Süresi
|560 Saat
|610 Saat
|Konuşma Süresi
|38 Saat
|17 Saat
|Müzik Süresi
|Sar Değeri
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Bluetooth
|v4.0
|v4.2, A2DP, aptX, LE
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|6.3
|8
|Çıkış Tarihi
|03 Ağustos 2016
|17 Ekim 2016
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|300 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Liste
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Mustafa kırmızıgül Yazar
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Sony xz kullanıcısıyım her şeyi ile mükemmel bir telefon