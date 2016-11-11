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Casper VIA A1 ve Sony Xperia XZ karşılaştırması

Cepkolik » Casper VIA A1 ve Sony Xperia XZ karşılaştırması
Casper VIA A1
Sony Xperia XZ
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153 x 75.26 x 7.6 mm 146 x 72 x 8.1 mm
Ağırlığı 171 gr 161 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Altın Mineral siyah, Platin, Orman mavi, Derin pembe
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Var
Ekran/Gövde Oranı 72.4% 70.9%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 424 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP 13 MP, f/2.0, 22mm, 1/3" sensör, 1080p, HDR
Arka Kamera 13 MP, F2.0 23 MP, f/2.0, 24mm, faz algılama ve lazer Otomatik odaklama, LED flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, Elle Odaklama, HDR Hızlı Odaklama, Hızlı Odaklama, Otomatik odaklama, Panorama, Phase Detect, Auto-Focus, (PDAF) Zamanlayıcı 1/2.3" sensör boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama
Video Özellikleri 1080p@30fps 2160p@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz ARM Cortex-A53 ve 4 Çekirdek, 1.0 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo)
Grafik İşlemcisi Mali-T860 MP2 Adreno 530
Dahili Hafıza/RAM 64 GB, 4 GB RAM 32/64 GB, 3 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Renk Spektrumu
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Var Yok
Anakart MediaTek MT6755M (Helio P10) Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
Batarya 3130 mAh 2900 mAh
Bekleme Süresi 560 Saat 610 Saat
Konuşma Süresi 38 Saat 17 Saat
Müzik Süresi
Sar Değeri

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.0 v4.2, A2DP, aptX, LE
Usb Bağlantısı Type-C Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 6.3 8
Çıkış Tarihi 03 Ağustos 2016 17 Ekim 2016
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Liste MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

Casper VIA A1 ve Sony Xperia XZ karşılaştırması” Yorumları

    Mustafa kırmızıgül Yazar
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    Sony xz kullanıcısıyım her şeyi ile mükemmel bir telefon

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