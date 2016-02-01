Casper VIA A1
Casper VIA A1
Sony Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia XZ2 Compact
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153 x 75.26 x 7.6 mm 135 x 65 x 12.1 mm
Ağırlığı 171 gr 168 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.4% 73.5%
Ekran Hacmi cm2 64.5 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 483 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın Siyah, Beyaz Gümüş, Yosun Yeşili, Mercan Pembe

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1/5" sensör
23mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 19 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Zamanlayıcı
HDR
Auto HDR 		1.22µm Piksel
1/2.3" Sensör
25mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@960fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6755M (Helio P10) Qualcomm Snapdragon 845
İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz ARM Cortex-A53 ve 4 Çekirdek, 1.0 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.7 GHz Kryo 385 Gold
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Kryo 385 Silver
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860 MP2 Adreno 630
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
GALILEO
Radyo Var Yok
Batarya 3130 mAh 2870 mAh
Bekleme Süresi 560 Saat Saat
Konuşma Süresi 38 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 400 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.0 5.0, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.5 80.25
Çıkış Tarihi 03 Ağustos 2016 8 Nisan 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat15 800/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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