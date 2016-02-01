Casper VIA A2
Casper VIA A2
Casper VIA A1 Plus
Casper VIA A1 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152.35 x 72.4 x 8.45 mm 152.3 x 75.3 x 8.2 mm
Ağırlığı 162 gr 171 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.01% 72.72%
Ekran Hacmi 83.8 cm2 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gümüş Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Yok
Ön Kamera 20 MP 8 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Zamanlayıcı 		Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Zamanlayıcı
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430 MediaTek MT6755M (Helio P10)
İşlemci 4 Çekirdek, 1.4 GHz ARM Cortex-A53 2.0 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Mali-T860 MP2
Dahili Hafıza 32 GB 128 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Yok Yok
Batarya 3000 mAh 5000 mAh
Bekleme Süresi Saat 794 Saat
Konuşma Süresi Saat 55 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4,2 v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73 78.75
Çıkış Tarihi 28 Şubat 2018 22 Aralık 2016
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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