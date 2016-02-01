Casper VIA A2 ve Casper VIA A1 Plus karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|152.35 x 72.4 x 8.45 mm
|152.3 x 75.3 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|162 gr
|171 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1440 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.01%
|72.72%
|Ekran Hacmi
|83.8 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gümüş
|Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Yok
|Ön Kamera
|20 MP
|8 MP
|2. Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Zamanlayıcı
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Zamanlayıcı
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 430
|MediaTek MT6755M (Helio P10)
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.4 GHz ARM Cortex-A53
|2.0 GHz ARM Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.1 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Mali-T860 MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|128 GB
|Ram
|3 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3000 mAh
|5000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|794 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|55 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|4,2
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|73
|78.75
|Çıkış Tarihi
|28 Şubat 2018
|22 Aralık 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici