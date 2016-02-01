Casper VIA A2
Casper VIA A2
Huawei P Smart
Huawei P Smart
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152.35 x 72.4 x 8.45 mm 150.1 x 72.1 x 7.5 mm
Ağırlığı 162 gr 165 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7" 5.65"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.01% 76.1%
Ekran Hacmi 83.8 cm2 82.4 cm2
Ekran Formatı 18:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 426 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gümüş Siyah, Mavi, Altın, Rose Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Yok
Ön Kamera 20 MP 8 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 16 MP 13 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Zamanlayıcı 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430 HiSilicon Kirin 659
İşlemci 4 Çekirdek, 1.4 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.1 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Mali-T830 MP2
Dahili Hafıza 32 GB 32 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 3000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4,2 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73 78.5
Çıkış Tarihi 28 Şubat 2018 9 Mart 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here