Casper VIA E1
Casper VIA E1
Samsung Galaxy S5 Duos
Samsung Galaxy S5 Duos
Tasarım Bilgileri
Boyutları 143.2 x 71.2 x 8.4 mm 142 x 72.5 x 8.1 mm
Ağırlığı 147 gr 145 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 5.1"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.6% 69.6%
Ekran Hacmi cm2 71.7 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 432 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP67
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Gri Kömür Siyah, Parlak Beyaz , Elektrik Mavi ve Bakır Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 22mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,12μm piksel
1/2.6" sensör
31mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6735 Qualcomm Snapdragon 801
İşlemci 1.3 GHz ARM Cortex-A53 2.5 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720 MP2 Adreno 330
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
Ram 2 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 2500 mAh 2800 mAh
Bekleme Süresi 160 Saat Saat
Konuşma Süresi 5 Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1 v4.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 65.25 75.5
Çıkış Tarihi 04 Mayıs 2016 23 Haziran 2014
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps HSPA
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Qi Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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