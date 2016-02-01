Casper VIA F2
Casper VIA F2
HTC U Ultra
HTC U Ultra
Tasarım Bilgileri
Boyutları 160 mm x 76,8 mm x 8,2 mm 162.4 x 79.8 x 8 mm
Ağırlığı 185 gr 170 gr
Ekran Türü IPS LCD Super LCD5
Ekran Boyutu 6" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.6% 69.1%
Ekran Hacmi cm2 90.3 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 268 PPI 515 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Yok
Ön Kamera 20 MP 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Ön Kamera Özellikleri Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 13 MP 12 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6757CD (Helio P25) Qualcomm Snapdragon 821
İşlemci 2.5 GHz ARM Cortex-A53 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP2 Adreno 530
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 4000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat 312 Saat
Konuşma Süresi Saat 26 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4,2 v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79.25 84.25
Çıkış Tarihi 08 Ocak 2018 23 Mart 2017
Sim Kart Nano-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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