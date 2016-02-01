Casper VIA F2
Casper VIA F2
Lenovo P2
Lenovo P2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 160 mm x 76,8 mm x 8,2 mm 153 x 76 x 8.5 mm
Ağırlığı 185 gr 177 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 6" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.6% 71.7%
Ekran Hacmi cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 268 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Altın Şampanya altın, Grafiti Gri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Yok
Ön Kamera 20 MP 5 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6757CD (Helio P25) Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.5 GHz ARM Cortex-A53 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP2 Adreno 506
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var
Batarya 4000 mAh 5100 mAh
Bekleme Süresi Saat 768 Saat
Konuşma Süresi Saat 79 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4,2 v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79.25 76.5
Çıkış Tarihi 08 Ocak 2018 23 Eylül 2016
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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