Casper VIA F2 ve Samsung Galaxy J5 (2016) karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|160 mm x 76,8 mm x 8,2 mm
|145.8 x 72.3 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|185 gr
|159 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|6"
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1440 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|75.6%
|70.7%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|268 PPI
|282 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var, 5 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Altın
|Beyaz, Siyah, Altın, Rose Gold
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Ön Kamera
|20 MP
|5 MP
|2. Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|13 MP
|2. Arka Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/1.9
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6757CD (Helio P25)
|Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
|İşlemci
|2.5 GHz ARM Cortex-A53
|1.2 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T880 MP2
|Adreno 306
|Dahili Hafıza
|64 GB
|16 GB
|Ram
|4 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|4000 mAh
|3100 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
|Bluetooth
|v4,2
|v4.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|79.25
|0
|Çıkış Tarihi
|08 Ocak 2018
|22 Nisan 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|300 Mbps
|HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici