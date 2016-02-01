Casper VIA F2
Casper VIA F2
Vestel Venus Z20
Vestel Venus Z20
Tasarım Bilgileri
Boyutları 160 mm x 76,8 mm x 8,2 mm 149.1 x 72.1 x 7.9 mm
Ağırlığı 185 gr 158 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 6" 5.65"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.6% 76.63%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 268 PPI 427 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın Altın, Siyah, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Yok
Ön Kamera 20 MP 8 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Ön Kamera Özellikleri HDR
LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 13 MP 16 MP
2. Arka Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Hızlı Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6757CD (Helio P25) Qualcomm Snapdragon 630
İşlemci 2.5 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.2GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 Ghz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP2 Adreno 508
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 4000 mAh 3400 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 400 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot Hotspot
Bluetooth v4,2 4.1, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79.25 76.75
Çıkış Tarihi 08 Ocak 2018 26 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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