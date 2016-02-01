Casper VIA G1 Plus
Casper VIA G1 Plus
Casper VIA A2
Casper VIA A2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158.1 x 76.5 x 8.2 mm 152.35 x 72.4 x 8.45 mm
Ağırlığı 182 gr 162 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.99" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.56% 76.01%
Ekran Hacmi cm2 83.8 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 269 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Siyah Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 16 MP 20 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Zamanlayıcı
2.0µm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Zamanlayıcı 		Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Zamanlayıcı
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425 Qualcomm Snapdragon 430
İşlemci 1.4 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 308 Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB 32 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Yok Yok
Batarya 3000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 17 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Bluetooth v4.2 , A2DP 4,2
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 72.25 73
Çıkış Tarihi 17 Kasım 2017 28 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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