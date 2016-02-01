Casper VIA G1 Plus
Casper VIA G1 Plus
Huawei Honor 7
Huawei Honor 7
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158.1 x 76.5 x 8.2 mm 143.2 x 71.9 x 8.5 mm
Ağırlığı 182 gr 157 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS-NEO LCD
Ekran Boyutu 5.99" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.56% 72.4%
Ekran Hacmi cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 269 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Siyah Gri, Gümüş, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.4
Ön Kamera Özellikleri Zamanlayıcı
2.0µm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 20 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Zamanlayıcı 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425 HiSilicon Kirin 935
İşlemci 1.4 GHz ARM Cortex-A53 2.2 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 308 Mali-T628 MP4
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
64 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 3000 mAh 3100 mAh
Bekleme Süresi Saat 350 Saat
Konuşma Süresi 17 Saat 8.2 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2 , A2DP v4.1, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 72.25 58.75
Çıkış Tarihi 17 Kasım 2017 20 Temmuz 2015
Sim Kart Nano-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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