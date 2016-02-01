Casper VIA G1 Plus ve Samsung Galaxy J5 (2016) karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|158.1 x 76.5 x 8.2 mm
|145.8 x 72.3 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|182 gr
|159 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.99"
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1440 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.56%
|70.7%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|269 PPI
|282 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var, 5 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Altın, Siyah
|Beyaz, Siyah, Altın, Rose Gold
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/1.9
|Ön Kamera Özellikleri
|Zamanlayıcı
2.0µm piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Zamanlayıcı
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 425
|Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
|İşlemci
|1.4 GHz ARM Cortex-A53
|1.2 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 308
|Adreno 306
|Dahili Hafıza
|32 GB
|16 GB
|Ram
|3 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|3000 mAh
|3100 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|17 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.2 , A2DP
|v4.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|72.25
|0
|Çıkış Tarihi
|17 Kasım 2017
|22 Nisan 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici