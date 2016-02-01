Casper VIA G1 Plus
Casper VIA G1 Plus
Samsung Galaxy J5 (2016)
Samsung Galaxy J5 (2016)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158.1 x 76.5 x 8.2 mm 145.8 x 72.3 x 8.1 mm
Ağırlığı 182 gr 159 gr
Ekran Türü IPS LCD Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.99" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.56% 70.7%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 269 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var, 5 Parmak
Renk Seçenekleri Altın, Siyah Beyaz, Siyah, Altın, Rose Gold

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.9
Ön Kamera Özellikleri Zamanlayıcı
2.0µm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Zamanlayıcı 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425 Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
İşlemci 1.4 GHz ARM Cortex-A53 1.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 308 Adreno 306
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 3000 mAh 3100 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 17 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.2 , A2DP v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 72.25 0
Çıkış Tarihi 17 Kasım 2017 22 Nisan 2016
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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