Casper VIA M1
Casper VIA M1
Xiaomi Redmi 5a
Xiaomi Redmi 5a
Tasarım Bilgileri
Boyutları 149.5 x 73.6 x 8.6 mm 140.4 x 70.1 x 8.4 mm
Ağırlığı 145 gr 137 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.75% 70.0%
Ekran Hacmi cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Altın, gül altın, gri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Panorama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6753V Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 1.3 GHz ARM Cortex-A53 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720 MP3 Adreno 308
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB 		16 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 2900 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 376 Saat Saat
Konuşma Süresi 13 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.0 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 77.5 70.5
Çıkış Tarihi 10 Mayıs 2016 15 Ekim 2017
Sim Kart Micro-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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