Casper VIA M2
Casper VIA M2
Sony Xperia Z1
Sony Xperia Z1
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142 x 69.6 x 8.7 mm 144 x 74 x 8.5 mm
Ağırlığı 151 gr 170 gr
Ekran Türü IPS LCD TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.73% 64.7%
Ekran Hacmi cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok IP57
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gri, Kahverengi Siyah, Beyaz, Mor

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 2 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 20.7 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
1/2.3" sensör
27mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800
İşlemci 4 Çekirdek, 1.4 GHz ARM Cortex-A53 2.2 GHz Krait 400
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Adreno 330
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 3000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 450 Saat 850 Saat
Konuşma Süresi 21 Saat 15 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.1, A2DP, LE v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 69.5 74
Çıkış Tarihi 11 Aralık 2016 20 Eylül 2013
Sim Kart Micro-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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