Casper VIA M2
Casper VIA M2
Xiaomi Redmi 4a
Xiaomi Redmi 4a
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142 x 69.6 x 8.7 mm 139.5 x 70.4 x 8.5 mm
Ağırlığı 151 gr 131 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.73% 70.2%
Ekran Hacmi cm2 68.0 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gri, Kahverengi Rose Altın, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 4 Çekirdek, 1.4 GHz ARM Cortex-A53 1.4 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Adreno 308
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 3000 mAh 3120 mAh
Bekleme Süresi 450 Saat Saat
Konuşma Süresi 21 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.1, A2DP, LE v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 69.5 68.5
Çıkış Tarihi 11 Aralık 2016 22 Kasım 2016
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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