Casper VIA P2
Casper VIA P2
LG G2
LG G2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 150.5 x 74.4 x 8 mm 138.5 x 70.9 x 8.9 mm
Ağırlığı 163 gr 143 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.3" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.16% 75.9%
Ekran Hacmi cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 277 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın Siyah, Beyaz, Kırmızı, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 20 MP 2.1 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
OIS
1,12μm Piksel
1/3" Sensör
29mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6753 Qualcomm Snapdragon 800
İşlemci 1.3 GHz ARM Cortex-A53 2.26 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720 MP3 Adreno 330
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
32 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 4000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat 900 Saat
Konuşma Süresi Saat 17 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth 4.2 v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 75.5 60.25
Çıkış Tarihi 01 Eylül 2017 9 Eylül 2013
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 21 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL/ EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 2

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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