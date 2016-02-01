Casper VIA P2 ve LG G3 Screen karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|150.5 x 74.4 x 8 mm
|157,8 x 81.8 x 9.5 mm
|Ağırlığı
|163 gr
|182 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.3"
|5.9"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.16%
|74.3%
|Ekran Hacmi
|cm2
|96.0 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|277 PPI
|373 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|Siyah, Beyaz
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|20 MP
|2.1 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Çift Led flaş
1/3" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6753
|LG Nuclun
|İşlemci
|1.3 GHz ARM Cortex-A53
|1.5 GHz Cortex - A15 ve dört çekirdekli 1.2 GHz Cortex - A7
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720 MP3
|Dahili Hafıza
|32 GB
|32 GB
|Ram
|3 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|4000 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|640 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|13 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Var
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
|Bluetooth
|4.2
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|75.5
|67.5
|Çıkış Tarihi
|01 Eylül 2017
|23 Aralık 2014
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici