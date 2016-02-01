Casper VIA P2
Casper VIA P2
LG G3 Screen
LG G3 Screen
Tasarım Bilgileri
Boyutları 150.5 x 74.4 x 8 mm 157,8 x 81.8 x 9.5 mm
Ağırlığı 163 gr 182 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.3" 5.9"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.16% 74.3%
Ekran Hacmi cm2 96.0 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 277 PPI 373 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın Siyah, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 20 MP 2.1 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Çift Led flaş
1/3" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6753 LG Nuclun
İşlemci 1.3 GHz ARM Cortex-A53 1.5 GHz Cortex - A15 ve dört çekirdekli 1.2 GHz Cortex - A7
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720 MP3
Dahili Hafıza 32 GB 32 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 4000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat 640 Saat
Konuşma Süresi Saat 13 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Var
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth 4.2 v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 75.5 67.5
Çıkış Tarihi 01 Eylül 2017 23 Aralık 2014
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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