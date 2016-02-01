Casper VIA P2
Casper VIA P2
LG Q6
LG Q6
Tasarım Bilgileri
Boyutları 150.5 x 74.4 x 8 mm 142.5 x 69.3 x 8.1 mm
Ağırlığı 163 gr 149 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.3" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.16% 78%
Ekran Hacmi cm2 77.0 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 277 PPI 442 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın Astro Siyah, Buz Platinum, Mistik Beyaz, Terra Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 20 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/5" sensör
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6753 Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 1.3 GHz ARM Cortex-A53 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720 MP3 Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB 32 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 4000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 75.5 75.5
Çıkış Tarihi 01 Eylül 2017 23 Ağustos 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here