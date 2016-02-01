Casper VIA V10 ve Vestel Venus E2 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|141.9 x 68.1 x 5.1 mm
|142 x 71 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|98 gr
|150 gr
|Ekran Türü
|Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.8"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|65.73%
|68.36%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|306 PPI
|294 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Altın, Siyah
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|5 MP
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Hızlı Odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916
|Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909
|İşlemci
|1.2 GHz ARM Cortex-A53
|1.3GHz ARM Cortex A7
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 306
|Adreno 304
|Dahili Hafıza
|16 GB
|8 GB
|Ram
|2 GB
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|2000 mAh
|2230 mAh
|Bekleme Süresi
|160 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|13 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
|Bluetooth
|v4.0
|V4.0
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|64.25
|67
|Çıkış Tarihi
|22 Eylül 2015
|11 Nisan 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici