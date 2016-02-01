Casper VIA V10
Casper VIA V10
Vestel Venus E2
Vestel Venus E2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 141.9 x 68.1 x 5.1 mm 142 x 71 x 8.5 mm
Ağırlığı 98 gr 150 gr
Ekran Türü Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 4.8" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.73% 68.36%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 306 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Altın, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Hızlı Odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909
İşlemci 1.2 GHz ARM Cortex-A53 1.3GHz ARM Cortex A7
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 306 Adreno 304
Dahili Hafıza 16 GB 8 GB
Ram 2 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 2000 mAh 2230 mAh
Bekleme Süresi 160 Saat Saat
Konuşma Süresi 13 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth v4.0 V4.0
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 64.25 67
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2015 11 Nisan 2017
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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