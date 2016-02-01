Casper VIA V3
Casper VIA V3
Samsung Galaxy J3 (2017)
Samsung Galaxy J3 (2017)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 143 x 71 x 8.5 mm 143.2 x 70.3 x 7.9 mm
Ağırlığı 126 gr 148 gr
Ekran Türü IPS LCD PLS TFT
Ekran Boyutu 5.0" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.88% 68.5%
Ekran Hacmi cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Siyah, Beyaz, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
Otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6582 Exynos 7570 Quad
İşlemci 1.3GHz ARM Cortex A7 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Mali-400 MP2
Dahili Hafıza 8 GB 16 GB
Ram 1 GB 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 2800 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi 380 Saat 408 Saat
Konuşma Süresi 16 Saat 23 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth V4.0 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 66.25 69.25
Çıkış Tarihi 04 Temmuz 2014 22 Temmuz 2017
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 21.1 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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