Casper VIA V3 ve Samsung Galaxy J3 (2017) karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|143 x 71 x 8.5 mm
|143.2 x 70.3 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|126 gr
|148 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|PLS TFT
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.88%
|68.5%
|Ekran Hacmi
|cm2
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|294 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Siyah, Beyaz, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6582
|Exynos 7570 Quad
|İşlemci
|1.3GHz ARM Cortex A7
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-400 MP2
|Dahili Hafıza
|8 GB
|16 GB
|Ram
|1 GB
|1.5 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|2800 mAh
|2600 mAh
|Bekleme Süresi
|380 Saat
|408 Saat
|Konuşma Süresi
|16 Saat
|23 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|V4.0
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Yok
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|66.25
|69.25
|Çıkış Tarihi
|04 Temmuz 2014
|22 Temmuz 2017
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|21.1 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici