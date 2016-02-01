Casper VIA V5 ve Casper VIA M2 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|143 x 69.5 x 6.9 mm
|142 x 69.6 x 8.7 mm
|Ağırlığı
|145 gr
|151 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.35%
|69.73%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|441 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Gri, Kahverengi
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|8 MP
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6582
|Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937
|İşlemci
|1.3GHz ARM Cortex A7
|4 Çekirdek, 1.4 GHz ARM Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.1 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-400 MP2
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|16 GB
|32 GB
|Ram
|1 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|2000 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|253 Saat
|450 Saat
|Konuşma Süresi
|21 Saat
|21 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|V4.0
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Yok
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|57.5
|69.5
|Çıkış Tarihi
|04 Eylül 2014
|11 Aralık 2016
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|21.1 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 2
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici