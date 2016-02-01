Casper VIA V5
Casper VIA V5
Casper VIA M2
Casper VIA M2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 143 x 69.5 x 6.9 mm 142 x 69.6 x 8.7 mm
Ağırlığı 145 gr 151 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.35% 69.73%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Gri, Kahverengi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Yüz tanıma
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6582 Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937
İşlemci 1.3GHz ARM Cortex A7 4 Çekirdek, 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-400 MP2 Adreno 505
Dahili Hafıza 16 GB 32 GB
Ram 1 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Yok Yok
Batarya 2000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 253 Saat 450 Saat
Konuşma Süresi 21 Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth V4.0 v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 57.5 69.5
Çıkış Tarihi 04 Eylül 2014 11 Aralık 2016
Sim Kart Micro-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı 21.1 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 2 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here