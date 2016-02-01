Casper VIA V5 ve Vestel Venus 5530 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|143 x 69.5 x 6.9 mm
|153 x 77 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|145 gr
|151 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.35%
|70.79%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|267 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Altın, Kırmızı
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|5 MP
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
|Otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6582
|İşlemci
|1.3GHz ARM Cortex A7
|1.3 GHz Quad-Core
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-400 MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|16 GB
|Ram
|1 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|2000 mAh
|2920 mAh
|Bekleme Süresi
|253 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|21 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
|Bluetooth
|V4.0
|v4.0
|4G / 4.5G
|Yok
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|57.5
|51.75
|Çıkış Tarihi
|04 Eylül 2014
|21 Haziran 2017
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|21.1 Mbps
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 2
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü