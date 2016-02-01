Casper VIA V5
Casper VIA V5
Vestel Venus 5530
Vestel Venus 5530
Tasarım Bilgileri
Boyutları 143 x 69.5 x 6.9 mm 153 x 77 x 8.5 mm
Ağırlığı 145 gr 151 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.35% 70.79%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 267 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Altın, Kırmızı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Yüz tanıma
Led flaş 		Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6582
İşlemci 1.3GHz ARM Cortex A7 1.3 GHz Quad-Core
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Mali-400 MP2
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
Ram 1 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 2000 mAh 2920 mAh
Bekleme Süresi 253 Saat Saat
Konuşma Süresi 21 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth V4.0 v4.0
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 57.5 51.75
Çıkış Tarihi 04 Eylül 2014 21 Haziran 2017
Sim Kart Micro-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı 21.1 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 2 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here