Casper VIA V8
Casper VIA V8
ZTE Blade X9
ZTE Blade X9
Tasarım Bilgileri
Boyutları 144 x 70 x 7.3 mm 155.3 x 77.2 x 8.6 mm
Ağırlığı 151 gr 160 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.37% 69.6%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz Beyaz/Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Elle Odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6592 Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615
İşlemci 2.0 GHz ARM Cortex-A7 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53 & 4 Çekirdek 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-450 MP4 Adreno 405
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
Ram 2 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 2350 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 11.5 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
Bluetooth v4.0 v4.1, A2DP
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 57 64.25
Çıkış Tarihi 16 Temmuz 2014 22 Kasım 2015
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı 21.1 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 2 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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