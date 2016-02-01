General Mobile 4G Android One
General Mobile 4G Android One
Huawei Mate 10 Porsche Design
Huawei Mate 10 Porsche Design
Tasarım Bilgileri
Boyutları 140.5 x 69.75 x 9.3 mm 154.2 x 74.5 x 7.9 mm
Ağırlığı 135 gr 178 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran AMOLED
Ekran Boyutu 5.0" 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.33% 80.9%
Ekran Hacmi cm2 92.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 402 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok IP67
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Elmas Siyahı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 13 MP 20 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.6
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 Hisilicon Kirin 970
İşlemci 1.2 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 306 Mali-G72 MP12
Dahili Hafıza 16 GB 256 GB
Ram 2 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 2500 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Yok
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.0 A2DP 4.2, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 87.75
Çıkış Tarihi 15 Mayıs 2015 15 Kasım 2017
Sim Kart Çift-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Seçim Yok Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here