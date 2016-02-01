General Mobile 4G Android One
General Mobile 4G Android One
Nokia 3
Nokia 3
Tasarım Bilgileri
Boyutları 140.5 x 69.75 x 9.3 mm 143.4 x 71.4 x 8.5 mm
Ağırlığı 135 gr 140 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.33% 67.3%
Ekran Hacmi cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Gümüş Beyaz, Mat Siyah, Temperlenmiş Mavi, Bakır Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Otomatik odaklama
1,12μm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 Mediatek MT6737
İşlemci 1.2 GHz ARM Cortex-A53 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 306 Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
Ram 2 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 2500 mAh 2650 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.0 A2DP v4.0
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 76.5
Çıkış Tarihi 15 Mayıs 2015 24 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Seçim Yok MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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