General Mobile Discovery 2 Plus
General Mobile Discovery 2 Plus
Huawei P9 lite mini
Huawei P9 lite mini
Tasarım Bilgileri
Boyutları 140.4 x 69.1 x 7.9 mm 143.5 x 71 x 8.1 mm
Ağırlığı 130 gr 145 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.04% 67.6%
Ekran Hacmi cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 264 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Gümüş, Siyah, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Yüz tanıma
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6592 Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 2.0 GHz ARM Cortex-A7 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-450 MP4 Adreno 308
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
Ram 2 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var
Batarya 2500 mAh 3020 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 12 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth V4.0 A2DP v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 72.5
Çıkış Tarihi 15 Ekim 2014 20 Eylül 2017
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı 42.2 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Seçim Yok MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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