General Mobile Discovery Air
General Mobile Discovery Air
Samsung Galaxy Ace 3
Samsung Galaxy Ace 3
Tasarım Bilgileri
Boyutları 139.8 x 67.5 x 5.15 mm 121.2 x 62.7 x 9.8 mm
Ağırlığı 98 gr 115 gr
Ekran Türü IPS LCD TFT LCD
Ekran Boyutu 4.8" 4.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 480 x 800 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.31% 59.9%
Ekran Hacmi cm2 45.5 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 306 PPI 233 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Pembe, Turkuaz Siyah, Beyaz, Koyu Kırmızı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 1 MP
Ön Kamera Özellikleri VGA
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.4f/2.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Coğrafi konum etiketleme, face and smile detection, panorama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6592 Broadcom BCM21664
İşlemci 2.0 GHz ARM Cortex-A7 1 GHz Cortex-A9
Çekirdek Sayısı 8 2
Grafik İşlemcisi Mali-450 MP4 Broadcom VideoCore IV
Dahili Hafıza 16 GB 4 GB
Ram 2 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 2050 mAh 1500 mAh
Bekleme Süresi Saat 370 Saat
Konuşma Süresi 9 Saat 8 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot
Bluetooth V4.0 A2DP v4.0, A2DP
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 65.5 59.75
Çıkış Tarihi 29 Ocak 2015 20 Temmuz 2013
Sim Kart Micro-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı 21.1 Mbps HSPA 42.2(14.4 - 3G)/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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