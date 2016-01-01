General Mobile Discovery Air ve Samsung Galaxy Ace 3 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|139.8 x 67.5 x 5.15 mm
|121.2 x 62.7 x 9.8 mm
|Ağırlığı
|98 gr
|115 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|TFT LCD
|Ekran Boyutu
|4.8"
|4.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|480 x 800 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.31%
|59.9%
|Ekran Hacmi
|cm2
|45.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|306 PPI
|233 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Pembe, Turkuaz
|Siyah, Beyaz, Koyu Kırmızı
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|1 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|VGA
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.4
|f/2.6
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Coğrafi konum etiketleme, face and smile detection, panorama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6592
|Broadcom BCM21664
|İşlemci
|2.0 GHz ARM Cortex-A7
|1 GHz Cortex-A9
|Çekirdek Sayısı
|8
|2
|Grafik İşlemcisi
|Mali-450 MP4
|Broadcom VideoCore IV
|Dahili Hafıza
|16 GB
|4 GB
|Ram
|2 GB
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var, RDS
|Batarya
|2050 mAh
|1500 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|370 Saat
|Konuşma Süresi
|9 Saat
|8 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot
|Bluetooth
|V4.0 A2DP
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Yok
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|65.5
|59.75
|Çıkış Tarihi
|29 Ocak 2015
|20 Temmuz 2013
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|21.1 Mbps
|HSPA 42.2(14.4 - 3G)/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici