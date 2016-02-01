General Mobile Discovery Elite Lite
General Mobile Discovery Elite Lite
LG Stylus 2
LG Stylus 2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 150.6 x 75 x 9.7 mm 155 x 79.6 x 7.4 mm
Ağırlığı 152 gr 145 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.83% 72.6%
Ekran Hacmi cm2 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 258 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Siyah Titan, Beyaz, Kahverengi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Yüz tanıma
OIS
Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@60fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974-AA Qualcomm Snapdragon 410
İşlemci 2.26 GHz Krait 400 1.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 330 Adreno 306
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
Ram 2 GB 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 2500 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 12 Saat 670 Saat
Konuşma Süresi 270 Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth V4.0 A2DP v4.1, A2DP
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 73
Çıkış Tarihi 1 Nisan 2014 23 Şubat 2016
Sim Kart Micro-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı 42.2 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Seçim Yok MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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