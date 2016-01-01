General Mobile Discovery Elite Plus
General Mobile Discovery Elite Plus
BlackBerry Passport
BlackBerry Passport
Tasarım Bilgileri
Boyutları 139.8 x 67.4 x 5.5 mm 128 x 90.3 x 9.3 mm
Ağırlığı 126 gr 196 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.2" 4.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 79.11% 56.5%
Ekran Hacmi cm2 65.3 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 453 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Siyah, Beyaz, Kırmızı, Siyah ve Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.8
Ön Kamera Özellikleri 28mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Zamanlayıcı
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Led flaş
30mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6752 Qualcomm Snapdragon 801
İşlemci 1.7 GHz ARM Cortex-A53 2.26 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T760 MP2 Adreno 330
Dahili Hafıza 32 GB 32 GB
Ram 2 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Hall Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 2700 mAh 3450 mAh
Bekleme Süresi Saat 444 Saat
Konuşma Süresi Saat 23 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth V4.0 A2DP v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 63.25
Çıkış Tarihi 10 Ağustos 2015 20 Eylül 2014
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Seçim Yok MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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