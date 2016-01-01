General Mobile Discovery Elite Plus ve BlackBerry Passport karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|139.8 x 67.4 x 5.5 mm
|128 x 90.3 x 9.3 mm
|Ağırlığı
|126 gr
|196 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.2"
|4.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|79.11%
|56.5%
|Ekran Hacmi
|cm2
|65.3 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|453 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Siyah, Beyaz, Kırmızı, Siyah ve Altın, Gümüş
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|2 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.8
|Ön Kamera Özellikleri
|28mm
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Zamanlayıcı
HDR
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Led flaş
30mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@60fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6752
|Qualcomm Snapdragon 801
|İşlemci
|1.7 GHz ARM Cortex-A53
|2.26 GHz Krait 400
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T760 MP2
|Adreno 330
|Dahili Hafıza
|32 GB
|32 GB
|Ram
|2 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Hall Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var, RDS
|Batarya
|2700 mAh
|3450 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|444 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|23 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Bluetooth
|V4.0 A2DP
|v4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|63.25
|Çıkış Tarihi
|10 Ağustos 2015
|20 Eylül 2014
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Seçim Yok
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici