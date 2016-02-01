General Mobile Discovery
General Mobile Discovery
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6
Tasarım Bilgileri
Boyutları 137 x 68.4 x 7.9 mm 145.2 x 70.5 x 7.5 mm
Ağırlığı 125 gr 168 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 4.7" 5.15"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 64.99% 71.4%
Ekran Hacmi cm2 73.1 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 312 PPI 428 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Mavi, Pembe, Siyah Gümüş, Gri, Altın, Gül Altın, Mor

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP 8 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 6 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6589 Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 1.2 GHz ARM Cortex-A7 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi PowerVR SGX544 Adreno 540
Dahili Hafıza 4 GB
16 GB 		64 GB
128 GB
Ram 1 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 1800 mAh 3350 mAh
Bekleme Süresi 270 Saat Saat
Konuşma Süresi 12 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Yok
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.0 A2DP v5.0, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 85
Çıkış Tarihi 1 Kasım 2013 24 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı 42.2 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA)
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 2 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Seçim Yok Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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