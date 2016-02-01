General Mobile Discovery ve Xiaomi Mi 6 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|137 x 68.4 x 7.9 mm
|145.2 x 70.5 x 7.5 mm
|Ağırlığı
|125 gr
|168 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.7"
|5.15"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|64.99%
|71.4%
|Ekran Hacmi
|cm2
|73.1 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|312 PPI
|428 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, Mavi, Pembe, Siyah
|Gümüş, Gri, Altın, Gül Altın, Mor
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|8 MP
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|6 MP
|12 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Yüz tanıma
HDR
OIS
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6589
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|1.2 GHz ARM Cortex-A7
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR SGX544
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|4 GB
16 GB
|64 GB
128 GB
|Ram
|1 GB
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|1800 mAh
|3350 mAh
|Bekleme Süresi
|270 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|12 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Yok
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|v4.0 A2DP
|v5.0, A2DP, LE, aptX HD
|4G / 4.5G
|Yok
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|85
|Çıkış Tarihi
|1 Kasım 2013
|24 Nisan 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|42.2 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA)
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 2
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Seçim Yok
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici