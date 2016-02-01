General Mobile GM 5 Plus
General Mobile GM 5 Plus
Asus Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL
Asus Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152 x 76.5 x 7.9 mm 154 x 74.8 x 7 mm
Ağırlığı 160 gr 145 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.72% 72.4%
Ekran Hacmi cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Gri, Gümüş, Pembe Altıon

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 13 MP 12 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Ön Kamera) f/1.8
Ön Kamera Özellikleri Panorama
1.4µm Piksel
HDR
1/2.55" sensör
25mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 16 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
1,12μm piksel
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 1.5 GHz ARM Cortex-A53 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 405 Adreno 506
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Hall Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 3100 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth V4.1 A2DP 4.1, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 77.75
Çıkış Tarihi 18 Nisan 2016 22 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps Asus Zenfone 4 Selfie Pro Özellikleri
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Seçim Yok XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here