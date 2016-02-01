General Mobile GM 5 Plus
General Mobile GM 5 Plus
Nokia 6 (2018)
Nokia 6 (2018)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152 x 76.5 x 7.9 mm 148.8 x 75.8 x 8.2 mm
Ağırlığı 160 gr 172 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.72% 73.2%
Ekran Hacmi cm2 82.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 403 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Gri, Gümüş, Pembe Siyah/Bakır, Beyaz/Demir, Mavi/Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
1,12μm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
1,12μm piksel
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.0µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 Qualcomm Snapdragon 630
İşlemci 1.5 GHz ARM Cortex-A53 2.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 405 Adreno 508
Dahili Hafıza 32 GB 32 GB
64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Hall Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 3100 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat 507 Saat
Konuşma Süresi Saat 16 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth V4.1 A2DP 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 67.75
Çıkış Tarihi 18 Nisan 2016 10 Ocak 2018
Sim Kart Çift-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Seçim Yok Hızlı Pil Şarj
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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