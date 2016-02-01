General Mobile GM 5
General Mobile GM 5
Nokia 5
Nokia 5
Tasarım Bilgileri
Boyutları 140.5 x 69.75 x 9.3 mm 149.7 x 72.5 x 8 mm
Ağırlığı 135 gr 160 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.33% 68.7%
Ekran Hacmi cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Beyaz Temperli Mavi, Gümüş, Mat Siyah, Bakır

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri HDR 1,12μm piksel
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart ARMv8 (64-bit) Qualcomm Snapdragon 430
İşlemci 1.2 GHz ARM Cortex-A53 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 306 Adreno 505
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
Ram 2 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Var Var
Batarya 2500 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 70.25 80.25
Çıkış Tarihi 3 Kasım 2016 24 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps, 50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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