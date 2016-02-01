General Mobile GM 6 ve alcatel A7 XL karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|144 x 71.3 x 8.6 mm
|159.6 x 81.5 x 8.7 mm
|Ağırlığı
|150 gr
|175 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|LTPS IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.13%
|76.3%
|Ekran Hacmi
|cm2
|99.2 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|367 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Pembe, Siyah
|Metal Siyah, Metal Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|5 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|12 MP
|2. Arka Kamera
|2 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6737T
|Mediatek MT6750S
|İşlemci
|1.5 GHz ARM Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 4x1.0 GHz
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720 MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|32 GB
|Ram
|3 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Belli değil
|Batarya
|3000 mAh
|4000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|750 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|17 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.0
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|75.25
|77
|Çıkış Tarihi
|12 Mart 2017
|15 Kasım 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Asahi Dragontrail Cam
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici