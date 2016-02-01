General Mobile GM 6
General Mobile GM 6
alcatel A7 XL
alcatel A7 XL
Tasarım Bilgileri
Boyutları 144 x 71.3 x 8.6 mm 159.6 x 81.5 x 8.7 mm
Ağırlığı 150 gr 175 gr
Ekran Türü IPS LCD LTPS IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.13% 76.3%
Ekran Hacmi cm2 99.2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 367 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Pembe, Siyah Metal Siyah, Metal Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 13 MP 12 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6737T Mediatek MT6750S
İşlemci 1.5 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 4x1.0 GHz
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720 MP2
Dahili Hafıza 32 GB 32 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Var Belli değil
Batarya 3000 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi Saat 750 Saat
Konuşma Süresi Saat 17 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.0 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 75.25 77
Çıkış Tarihi 12 Mart 2017 15 Kasım 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Asahi Dragontrail Cam

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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