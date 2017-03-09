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General Mobile GM 6 ve Apple iPhone 7 Plus karşılaştırması

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General Mobile GM 6
General Mobile GM 6
Apple iPhone 7 Plus
Apple iPhone 7 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 144 x 71.3 x 8.6 mm 158.2 x 77.9 x 7.3 mm
Ağırlığı 150 gr 188 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Pembe, Siyah Siyah, Jet Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Var
Ekran/Gövde Oranı 67.13% 67.7%
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 401 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, yüz tanıma, HDR, panorama
Arka Kamera 13 MP 12 MP, (f/1.8, 28mm ve f/2.8, 56mm), çift kamera, faz algılama Otomatik odaklama, 2x optik zoom, OIS, dört LED Flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, Elle Odaklama, HDR, Otomatik odaklama, Panorama, Faz algılamalı Otofokus Coğrafi konum etiketleme, eş zamanlı 4K video ve 8MP görüntü kayıt, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, HDR (fotoğraf/panorama)
Video Özellikleri 1080p@30fps 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps
Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6737T Apple A10
İşlemci 4 Çekirdek, 1.5 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.23 GHz
Grafik İşlemcisi Mali-T720 MP2 6 Çekirdek,
Dahili Hafıza/RAM 32 GB, 3 GB RAM 32/128/256 GB, 2 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var (Apple Pay)
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 3000 mAh 2900 mAh
Bekleme Süresi 384 Saat
Konuşma Süresi 21 Saat
Sar Değeri
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot
Bluetooth v4.0 v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var
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Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 7.3
Çıkış Tarihi 12 Mart 2017 22 Eylül 2016
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass İyon-güçlendirilmiş cam, oleofobik kaplama
Diğer Özellikleri
Liste Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
General Mobile GM 6 ve Apple iPhone 7 Plus karşılaştırması” Yorumları

    Tamer Yazar
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    Bence general 6 gelmiş geçmiş en iyi telefon diyebilirim iphoneye verceniz parayla general 6 3tane alırsın sonuçta ikisininde iki yıl garantisi var

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