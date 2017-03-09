General Mobile GM 6 ve Apple iPhone 7 Plus karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|144 x 71.3 x 8.6 mm
|158.2 x 77.9 x 7.3 mm
|Ağırlığı
|150 gr
|188 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Pembe, Siyah
|Siyah, Jet Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Var
|Ekran/Gövde Oranı
|67.13%
|67.7%
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP
|7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, yüz tanıma, HDR, panorama
|Arka Kamera
|13 MP
|12 MP, (f/1.8, 28mm ve f/2.8, 56mm), çift kamera, faz algılama Otomatik odaklama, 2x optik zoom, OIS, dört LED Flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, Elle Odaklama, HDR, Otomatik odaklama, Panorama, Faz algılamalı Otofokus
|Coğrafi konum etiketleme, eş zamanlı 4K video ve 8MP görüntü kayıt, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, HDR (fotoğraf/panorama)
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6737T
|Apple A10
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.5 GHz ARM Cortex-A53
|4 Çekirdek, 2.23 GHz
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720 MP2
|6 Çekirdek,
|Dahili Hafıza/RAM
|32 GB, 3 GB RAM
|32/128/256 GB, 2 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var (Apple Pay)
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|3000 mAh
|2900 mAh
|Bekleme Süresi
|384 Saat
|Konuşma Süresi
|21 Saat
|Sar Değeri
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot
|Bluetooth
|v4.0
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|7.3
|Çıkış Tarihi
|12 Mart 2017
|22 Eylül 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|İyon-güçlendirilmiş cam, oleofobik kaplama
|Diğer Özellikleri
|Liste
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Tamer Yazar
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Bence general 6 gelmiş geçmiş en iyi telefon diyebilirim iphoneye verceniz parayla general 6 3tane alırsın sonuçta ikisininde iki yıl garantisi var