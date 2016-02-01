General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Apple iPhone 8
Apple iPhone 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.2 x 72.7 x 7.96 mm 138.4 x 67.3 x 7.3 mm
Ağırlığı 152 gr 148 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 750 x 1334 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.79% 65.4%
Ekran Hacmi cm2 60.9 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 326 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP67
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Altın, Gümüş Jet Siyah, Siyah, Gümüş, Altın, Gül Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 13 MP 7 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Ön Kamera Özellikleri LED flaş Panorama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 13 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435 Apple A11 Bionic
İşlemci 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53 2 Çekirdek, Monsoon
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, Mistral
Çekirdek Sayısı 8 6
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Apple GPU (3 Çekirdek)
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		64 GB
256 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
Touch ID
NFC Yok Var (Apple Pay)
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 3075 mAh 2650 mAh
Bekleme Süresi 300 Saat Saat
Konuşma Süresi 20 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73 92.75
Çıkış Tarihi 09 Şubat 2018 18 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Oleophobic Kaplama

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
ICloud bulut hizmeti
Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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