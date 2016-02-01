General Mobile GM 8 ve Apple iPhone X karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|154.2 x 72.7 x 7.96 mm
|143.6 x 70.9 x 7.7 mm
|Ağırlığı
|152 gr
|174 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.7"
|5.8"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1440 Piksel
|1125 x 2436 piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|74.79%
|82.9%
|Ekran Hacmi
|cm2
|84.4 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|19.5:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|458 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP67
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Altın, Gümüş
|Uzay gri, Gümüş
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|7 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Panorama
Yüz tanıma
HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
720p@240fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|12 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/1.8
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|Apple A11 Bionic
|İşlemci
|4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53
|2 Çekirdek, Monsoon 2.39 GHz
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
|4 Çekirdek, Mistral 2.39 GHz
|Çekirdek Sayısı
|8
|6
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Apple GPU (Üç Çekirdekli)
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|64 GB
256 GB
|Ram
|3 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Face ID
|NFC
|Yok
|Var (Apple Pay)
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|3075 mAh
|2716 mAh
|Bekleme Süresi
|300 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|20 Saat
|21 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Yok
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Hotspot
Dual-band
|Bluetooth
|4.2, A2DP
|5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Lightning
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|73
|96.75
|Çıkış Tarihi
|09 Şubat 2018
|03 Kasım 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|300 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Oleophobic Kaplama
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|3D Touch Ekran
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
ICloud bulut hizmeti
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici