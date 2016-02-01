General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Asus Zenfone 2 ZE550ML
Asus Zenfone 2 ZE550ML
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.2 x 72.7 x 7.96 mm 152.5 x 77.2 x 10.9 mm
Ağırlığı 152 gr 170 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.7" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.79% 70.8%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 267 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Gümüş Osmium Siyah , Sihir Kırmızı , Seramik Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP, f/2.0, Otomatik odaklama , çift LED, Flaş MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435 Intel Atom Z3560
İşlemci 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.8 GHz
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505 PowerVR G6430
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
Ram 3 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 3075 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 300 Saat Saat
Konuşma Süresi 20 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP v4.0, A2DP, EDR
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73 0
Çıkış Tarihi 09 Şubat 2018 10 Mayıs 2015
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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