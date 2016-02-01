General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Asus Zenfone 3
Asus Zenfone 3
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.2 x 72.7 x 7.96 mm 152.6 x 77.4 x 7.7 mm
Ağırlığı 152 gr 155 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.7" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.79% 70.6%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Gümüş Beyaz, Gümüş, Altın, Rose Gold, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435 Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625
İşlemci 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53 2.0 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Adreno 506
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		32 GB
64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var, RDS
Batarya 3075 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 300 Saat Saat
Konuşma Süresi 20 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 200 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP v4.1, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73 78
Çıkış Tarihi 09 Şubat 2018 30 Haziran 2016
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Belge editörü
Google Drive (100 GB bulut depolama)
ICloud bulut hizmeti
Onedrive (115 GB bulut depolama)
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
Doküman görüntüleyici

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