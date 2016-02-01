General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
General Mobile Discovery Air
General Mobile Discovery Air
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.2 x 72.7 x 7.96 mm 139.8 x 67.5 x 5.15 mm
Ağırlığı 152 gr 98 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7" 4.8"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.79% 67.31%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 306 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Gümüş Siyah, Beyaz, Pembe, Turkuaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 13 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435 MediaTek MT6592
İşlemci 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53 2.0 GHz ARM Cortex-A7
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Mali-450 MP4
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		16 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 3075 mAh 2050 mAh
Bekleme Süresi 300 Saat Saat
Konuşma Süresi 20 Saat 9 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP V4.0 A2DP
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73 65.5
Çıkış Tarihi 09 Şubat 2018 29 Ocak 2015
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps 21.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here