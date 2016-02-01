General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
HTC U Ultra
HTC U Ultra
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.2 x 72.7 x 7.96 mm 162.4 x 79.8 x 8 mm
Ağırlığı 152 gr 170 gr
Ekran Türü IPS LCD Super LCD5
Ekran Boyutu 5.7" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.79% 69.1%
Ekran Hacmi cm2 90.3 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 515 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Gümüş Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 13 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri LED flaş Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435 Qualcomm Snapdragon 821
İşlemci 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Adreno 530
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 3075 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 300 Saat 312 Saat
Konuşma Süresi 20 Saat 26 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 4.2, A2DP v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73 84.25
Çıkış Tarihi 09 Şubat 2018 23 Mart 2017
Sim Kart Nano-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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