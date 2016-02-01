General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Huawei P Smart
Huawei P Smart
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.2 x 72.7 x 7.96 mm 150.1 x 72.1 x 7.5 mm
Ağırlığı 152 gr 165 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7" 5.65"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.79% 76.1%
Ekran Hacmi cm2 82.4 cm2
Ekran Formatı 18:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 426 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Gümüş Siyah, Mavi, Altın, Rose Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 13 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 13 MP 13 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435 HiSilicon Kirin 659
İşlemci 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Mali-T830 MP2
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		32 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 3075 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 300 Saat Saat
Konuşma Süresi 20 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73 78.5
Çıkış Tarihi 09 Şubat 2018 9 Mart 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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